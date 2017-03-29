黨主席選舉 詹啟賢籲回歸政策辯論
前中國國民黨副主席詹啟賢今天表示，黨主席選舉應回歸黨務改革及政策辯論，把選舉主軸導回正確道路，也期盼黨內同志以智慧解決糾紛，做出對國民黨、中華民國，最好的選擇。
詹啟賢中午在臉書發文表示，他指派團隊總幹事林政緯，向黨中央預繳新台幣200萬元作業費，取得新黨員名冊。黨員名冊外洩問題，嚴重影響選舉的公平性，必須慎重處理，現在黨中央既已提供，希望大家都能夠盡快回到選舉賽道，公平競爭。
他指出，今天是青年節，立法院幾位中生代委員憂慮黨是，提出連署聲明，他也指派發言人張斯綱到場聲援。他完全認同委員所提「沒有2018就沒有2020」的擔憂，並更一步認為「沒有2020就沒有中國國民黨」，委員所提「要溫度、要對話、要人才、要改變」的四要主張，也與他日前所提的五大黨務革新方向，不謀而合。1060329
(中央社)
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