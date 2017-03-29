首年言論自由日 內政部辦座談會

行政院去年核定4月7日為言論自由日，內政部今天表示，當天將舉辦座談會，討論當前面對的挑戰，邀請政務委員唐鳳、「報導者」創辦人何榮幸等人出席，活動將全程網路直播。

內政部表示，78年4月7日鄭南榕因爭取百分之百言論自由而自焚殉道，他的主張因而獲得社會廣泛迴響，開啟日後改革契機。為彰顯言論自由的意義與價值，行政院已於105年12月19日核定將4月7日訂為言論自由日，並指示相關部會從不同層面的豐富內涵詮釋言論自由的真諦，喚起各界重視。

為規劃首年的言論自由日活動，內政部邀請歷史、法政學者專家共同組成「台灣言論自由日實施推動諮詢委員會」，規劃以台灣言論自由發展的3階段，即「箝制階段」、「突破階段」及「挑戰與省思階段」，讓國人經由相關歷史事件能更體認言論自由的珍貴。

內政部指出，4月7日當天將以歷史展示搭配座談會，透過展覽呈現過去言論自由的箝制與突破，並以座談形式共同討論當前面對的挑戰，當天活動全程網路直播。

內政部表示，希望藉由在校園舉辦座談會的方式，促成政府與民間跨領域對話，與談貴賓包括行政院政務委員唐鳳、文化部長鄭麗君、鄭南榕基金會鄭竹梅及「報導者」創辦人暨總編輯何榮幸，共同討論當前言論自由的課題與挑戰，守護得來不易的自由民主；座談會場周圍空間則以「時光迴廊」概念，展覽台灣社會言論自由發展歷程。1060329

(中央社)