國民黨民代陳抗言論失控 民進黨強力譴責

新北市退休警消人員協會人員29日到台北忠烈祠，向前來春祭的總統蔡英文陳情，呼籲退休待遇「不溯既往、信賴保護」的誠信原則。(中央社)

台灣警消聯盟、新北市退休警察人員協會等單位，不滿政府年金改革政策，29日早上趁總統蔡英文前往台北忠烈祠時，陳情抗議，但未受理會，他們憤而撕掉陳情書，怒嗆「可恥的政府」。(中央社)

針對國民黨籍新北市議員林國春29日上午在一陳抗活動中以蔡總統｢該不該殺」等仇恨言論煽動陳抗民眾，企圖製造社會對立，民進黨發言人邱莉莉表示，林國春身為國民黨民代，應肩負社會責任，現在竟然以仇恨言論鼓動反對年金改革群眾，刻意挑起社會對立衝突，要求林國春與國民黨主席洪秀柱公開道歉。

邱莉莉說，身為民選公職，國民黨籍的林國春議員不僅不為國家長遠發展考量，罔顧國人對年金改革的高度期待，卻以「該不該殺」總統等仇恨言論作為煽動群眾訴求，這種行為已經完全脫序，不僅沒有資格代表為國付出的警消，這種反民主的脫軌演出，更已經踩到民主社會的紅線，林國春應該公開向社會道歉。

邱莉莉說，年金制度改革的目標就是確保每一位國民都能有擁有安心而有品質的退休生活，經濟安全無虞，讓國家有限的資源能夠公平並且永續的照顧到每一個人，國人高度期待年金改革的成功。

(旺報)