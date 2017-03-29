藍青壯派立委 盼黨主席參選人「四要」

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國民黨青壯派立委呼籲各黨主席參選人應深思民意。（黃世麒攝）

包括張麗善（左起）、賴士葆、楊鎮浯、陳宜民、江啟臣、林為洲、王惠美、蔣萬安、顏寬恒等國民黨青壯世代立委，29日齊聲喊出「要溫度」、「要對話」、「要人才」、「要轉變」等「四要框架」，呼籲欲參選黨主席的各個參選人，應深思民意期盼並給予回應，以願景取代攻擊，以論述爭取支持。

(中時)