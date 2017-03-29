清明掃墓、出遊 小心恙蟲病找上門
新北市衛生局表示，新北市今年截至3月24日已有4例確診病例，經調查其中2例有離島或東部旅遊史，且都有前往山區或草叢活動。衛生局表示，今年全國已累積66例恙蟲病例，是近5年最高，更有5成是在花蓮、台東或離島地區感染。
衛生局提醒，恙蟎會停留草叢中伺機攀附到動物或人身上，每年6至7月是高峰期。而清明連假來臨，民眾掃墓與郊外踏青時，建議穿淺色長袖衣褲，皮膚裸露處塗也要抹經衛福部核可的防蚊藥劑，離開草叢後儘快沐浴且換洗全部衣物，以減少恙蟎叮咬的機會。
衛生局表示，若戶外活動後出現疑似恙蟲病症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊史及有無出入草叢等暴露史，以提供醫師臨床診斷之參考。相關訊息可撥打防疫專線（02）22586923，將有專人服務。
(中時)
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