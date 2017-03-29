鐵粉變身LamiGirls 學妹牙牙更用力

職棒啦啦隊LamiGirls在主場開幕戰亮相，4名新成員在8712名觀眾面前接受震撼教育，原本就是「鐵粉」牙牙說，站在LamiGirls位置上，加油更用力。

雖然在日本有模特兒經驗，但首次在上千名球迷前表演，學妹亞璇跳開場舞的心情很緊張，「除了緊張還是緊張、但還是要將最好的一面表現給大家，奮力一搏」。

亞璇的哥哥是旅日好手李杜軒，她高中時代在日本共生高校就讀。同校學弟、獅隊內野手陳傑憲說：「學姐以前就是校花。」

首次在主場應援，學妹籃籃表示應援舞步很多，讓她花費心思記舞步，第一次表演非常緊張，還好有學姊在旁邊，「反應不過來時，學姐幫忙，就是跟他們跳、應援得很開心」。

桃猿球場氣氛熱鬧，聲勢浩大，學妹玟伶受到震撼教育，「球迷叫聲很大、非常宏亮，氣氛也被他們炒起來、連我的心也跟他們一起熱情起來了」。

身為桃猿鐵粉、去年看了整年的球賽的學妹牙牙對全猿主場很熟悉，她覺得心情都一樣，希望球隊贏球，「但是站在LamiGirls的位置上，帶動大家一起吶喊、要出的力量跟熱情要比以往更多」。1060329

(中央社)