希拉蕊出關吐箴言 這4字饒富政治意味

美國前國務卿希拉蕊‧柯林頓今天在舊金山出席活動時，對川普政府的反對者「開示」4字箴言，再一次看出她已準備好擺脫政治困境，結束自去年總統大選敗選以來的閉關生活。

舊金山SFGate網站報導，希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）今天現身莫斯克尼會議中心（Moscone Center）加州專業商界女性研討會（Professional Businesswomen of California Conference），演講約1小時。

演講雖以女性職場困境為主題，但希拉蕊也不忘自我解嘲說：「除了和你們在一起，我哪兒都不想待…白宮另當別論。」這是她去年11月敗給川普之後，最意有所指的政治性發言。

希拉蕊說，那些質疑女人大遊行（Women's Marches）持久力的人，「在國會和政府試圖強行通過讓2400萬人沒有健保的法案時」，就可以看到答案，「他們遭遇了一波反抗」。

希拉蕊敗選後數日，網路廣為流傳1張她在紐約州住家附近樹林散步的照片。今天她暗指那張照片，分享了「我最近反覆對自己說的小小箴言」：「抗拒，堅持，堅決，參與」（Resist. Insist. Persist. Enlist）。她自承這「有點蠢，但在樹林裡走久了，腦子就會跑出這種東西來」。

她說，要「抗拒」違背美國價值的行動，「堅決」認為我們都可以做得更好，而「堅持」，希拉蕊說，就像參議院辯論塞申斯（Jeff Sessions）司法部長任命案，多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）試圖禁止參議員華倫（Elizabeth Warren）引述金恩博士（Martin Luther King Jr.）遺孀柯蕾塔（Coretta Scott King）的話時，華倫的作法。

她說，接著，就是要把「我們過去幾個星期看到的熱情」，帶到2018年的投票所，「看在老天份上，出來投票」。此外，大家還要「參與」抵抗運動，可以透過參選公職，或開創支持員工的企業等等方式，「走進戰場」。（譯者：中央社鄭詩韻）1060329

(中央社)