告別LamiGirls舞台 妍言淚灑球場

職棒Lamigo桃猿隊主場開幕戰，也是幾名離隊LamiGirls的最後一戰，第一代成員妍言淚灑球場、與吉祥物猿氣小子相擁，她說，球迷的回應是她最感動的事。

桃猿啦啦隊LamiGirls本季有7人離隊，其中妍言、Lily、卉妮與Coya在28日最後一次以啦啦隊身分上場表演。四人都有說不出的感傷。

隨著桃猿主打「猿風加油」，從三壘側的應援到「全猿主場」，第一代成員妍言從球場的稀落人潮，到現在動輒萬人的大場面，妍言有說不完感動與心情點滴。

熱愛棒球的妍言，最欣賞的球員就是「詹帥」詹智堯，她表示，從沒有球迷跟著一起跳，現在只要一個手勢、一個眼神，球迷都會一起加油、一起打拚，這是四年來最讓她感動的事情。

妍言表示她卸下啦啦隊員身分，將轉戰Lamigo TV的主播檯，以另外一個身分，為球隊加油。

LamiGirls中最會唱歌的Lily是桃猿主題趴動紫趴的女主唱，更是球迷眼中能歌善舞的女孩，在開幕戰前夕，在社群網站分享了她錄製的歌曲，獻給Lamigo，也用她的聲音，向球迷道別。

Lily表示，三年多有很多酸甜苦辣的回憶，28日是開幕戰，希望做一個紀念，也當作一個里程碑。影片裡的歌曲，對她來說是有回憶的，尤其是Let It Go，因為這是她第一次在球場上唱的歌曲。

Lily噙著淚水說：「希望球迷能夠記得這個聲音，然後跟我一起繼續支持Lamigo。」

學體操出身的卉妮，當年也是一位球迷，兩年前透過徵選進到這個大家庭，不善用言語表達自己的情緒，但是28日再次回到球場，她謝謝球迷兩年多來的支持，在這最後一場應援中，好好表現自己。

當上啦啦隊，才愛上棒球的Coya，是去年加入的成員，她表示在跳「OREA」的時候，有種落淚的衝動，但是她忍住淚水，想要大家看到她們是很開心的，「謝謝球迷一年來的鼓勵與支持，永遠會記得這一年的回憶」。

LamiGirls本季補進4名新人，亞璇、籃籃、玟伶與牙牙，加上現有的16名成員，新球季以20人亮相。接下來LamiGirls除了場邊應援任務外，同時持續準備新單曲的進度。1060329

(中央社)