高中生叫他馮爺爺 馮世寬：我今天30歲

國防部今天邀請高中生到林口大崗靶場進行射擊體驗，國防部長馮世寬說，他非常希望自己可以在戰鬥部隊，學生叫他「馮爺爺」叫得太老了，他覺得他今天好像30歲，到這裡來充滿了活力。

國防部為紀念106年青年節，與教育部共同舉辦「國防部紀念106年青年節-與青年有約射擊觀摩活動」，本次活動由國防部發起，邀請教育部共同辦理，由教育部徵選北部地區萬芳高中、中正高中、成淵高中、新店高中、基隆高中、南崁高中、仰德高中及曙光女中等8所學校共計74位同學參加。

學生在完成射擊預習後，使用T91步槍實施175公尺及300公尺實距離射擊，體驗遠距離實彈射擊的技巧與難度；另外國防部也安排射擊成績前5名學生，使用狙擊槍與狙擊手進行射擊競賽。

在示範射擊部分，陸戰隊在75公尺處，演練快速反應、精準及掃蕩等實彈射擊課目。狙擊手則以M14自動步槍，從300公尺處射擊靶上氣球，另以T93狙擊槍射擊迷你小靶，吸引在場學生與官兵的目光。

馮世寬到場觀賞射擊後頒獎給成績優異的同學，並與學生親切互動，在場官兵要學生高喊「馮爺爺好！」

馮世寬會後受訪表示，他非常希望自己可以在戰鬥部隊，今天是青年節，所謂青年創造時代、時代創造青年，「我覺得他們叫我馮爺爺叫得太老了，我覺得我好像30歲，和戰鬥兵站在一起，我今天到這裡來充滿活力。」他說他本來很想射擊但怕輸給學生，所以沒有上場。

媒體追問他是否要在國防部籌拍的偶像劇中軋一角？馮世寬笑而不答。

新店高中生存遊戲社社長高意禎受訪表示，過去因為對射擊很有興趣，所以加入生存遊戲社團，今天能夠使用真槍射擊，感覺的確不一樣，相當有臨場震撼的感覺。

國防部表示，全民國防教育的理念必須以多元、創新的方式推廣，本活動就是要藉此機會，讓青年學子體驗軍事訓練的方式與甘苦，期盼有志青年勇於挑戰自我，加入國軍的行列。1060329

(中央社)