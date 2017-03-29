補選上鄉長 萬榮鄉長張秋美當選無效

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去年花蓮縣萬榮鄉長補選，張秋美當選；不過，因丈夫涉嫌行賄，花蓮地方法院判當選無效，還可上訴。

判決書表示，民國105年8月27日舉行花蓮縣萬榮鄉第17屆鄉長缺額補選選舉，當選人張秋美透過吳姓丈夫交給樁腳新台幣17萬元，向有投票權選民行賄，每票1000元。

案件由花蓮地檢署檢察官林承翰指揮警察、調查機關查獲，除提起公訴外，一併提起當選無效之訴。花蓮地方法院日前判決張秋美當選無效，還可上訴。

花蓮地檢署表示，除了張秋美當選無效外，花檢查察農漁會選舉專案小組檢察官林承翰、羅國榮、蔡期民、余佳恩，27日指揮花蓮調查站、調查局東部機動站，破獲花蓮區漁會選舉賄選，將劉姓、黃姓、侯姓代表及行求賄賂對象等5人分別以5萬至10萬元交保。1060329

(中央社)