光復橋下見女浮屍 身分查明中

我要評比

消防人員出動船艇打撈。（王揚傑翻攝）

今（29）日上午11時許，連接雙北的光復橋上有民眾發現河面漂浮1具浮屍，立即向警、消報案，消防人員到場將屍首打撈上岸，面部嚴重浮腫且身上未攜帶證件，身分無法辨識。

警方表示，死者為70歲左右婦人，灰白色頭髮，身高約150餘公分、身材略胖，身穿紅色上衣、褐色長褲及黑色女布鞋，手戴銀色手表，褲子口袋裡有1紅包袋，內有數千元，民眾如有失蹤家屬有上述特徵，可與北市萬華警分局聯繫。

(中時)