陳喬恩難得解放 誘人視角D胸側乳現形辣翻！

陳喬恩難得曬出性感自拍照，誘人視角讓美胸若隱若現。（圖／取材自陳喬恩微博）

女星陳喬恩近年演藝事業轉往大陸，累積不少叫好叫座好的作品，並以精湛演技和親民個性，擄獲不少粉絲擁護，此外，身材亮麗的陳喬恩，不僅上圍豐滿，保養有道的她外型亮麗，是許多人心中的女神，而陳喬恩今（29日）難得曬出性感自拍照，誘人視角讓火辣胸型若隱若現。

陳喬恩擁好身材眾人皆知，火辣照片多為工作性質的她，今難得解放，在微博曬性感自拍照，身穿白色細肩帶上衣的陳喬恩，以誘人45度視角自拍，火辣D胸若隱若現，儘管胸前有白色綁帶依舊藏不住深邃事業線，陳喬恩對著鏡頭俏皮眨眼，舉手投足宛如少女，美照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)