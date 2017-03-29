白內障患者年齡層下降！醫院推無刀飛秒白內障前置手術

敏盛醫院眼科主任賴威廷表示，利用現行最新的無刀飛秒白內障前置手術更換水晶體，不但準確度高、傷口小，也能解決複雜性白內障患者的病癥，成效良好。（葉臻攝）

敏盛醫院眼科主任賴威廷，向民眾講解白內障手術的演進。（葉臻攝）

白內障過去以55歲以上為主要患病年齡層，如今卻大幅降低，30歲至40歲的青壯年族群也成為白內障患者，敏盛醫院眼科主任賴威廷表示，利用現行最新的無刀飛秒白內障前置手術更換水晶體，不但準確度高、傷口小，也能解決複雜性白內障患者的病癥，成效良好。

賴威廷表示，敏盛醫院的眼科門診中，有百分之20的患者罹患白內障，其中有百分之7需要手術治療，「青壯年罹患人數增加很多」，其中又以竹科工程師、軟體工程師等需要大量用眼的族群居多，當眼睛開始出現「鏡片解決不了的問題」，例如戴了眼鏡仍視力模糊、視力短期內驟降、30歲過後度數仍大幅上升，其中又以單邊眼睛退化明顯，就可能是罹患白內障。

賴威廷解釋，過去的白內障手術以人工手刀為主，風險高較高且傷口大，然而最新的無刀飛秒白內障前置手術，傷口小且精準，包含水晶體的深度、弧度、曲率等都能精準切割，且避免「二度白內障」的併發症，包含水晶體移除、放置的手術過程，2個小時內就能完成，患者隔天就能睜眼享受全新視力。

「更換一次解決所有問題，還能用一輩子」，賴威廷笑說，白內障手術堪稱是最全能的眼科手術，更換同時能解決患者原先的閃光、遠視、近視、老花等問題，「特別針對複雜性白內障患者，成效更明顯」。

賴威廷強調，現行的水晶體種類也很多，患者可根據自身需求選擇，例如抗藍光水晶體，就能幫助預防3C產品造成的眼部危害，比起天然水晶體幾乎沒有差別，甚至能視力更好，而且不會退化，「更換一次解決所有問題，還能用一輩子」，敏盛至今已完成1萬例白內障手術，也有人單純為了解決近、遠視、老花問題，進行水晶體更換，呼籲有需要的民眾可以到院評估是否有手術需求，懷疑罹患白內障的患者也可以到院檢查。

(中時)