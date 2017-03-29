金山重和溪重新封溪護漁 成為第56條護漁河段
新北市金山區轄內重和溪今年3月27日起公告實施封溪護漁，封溪區域為重和溪上游自陽明山國家公園標界點起至下游匯入磺溪交集處，全長1100公尺。農業局呼籲，民眾切勿任意垂釣及捕捉蝦蟹，並禁止放流魚苗等水產動物，違者將依漁業法裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
重和溪發源於陽明山國家公園之大屯山群、竹子山亞群中的高山腳下，流過陽明山國家公園區後，再匯入磺溪。因上游段位於陽明山國家公園，中下游段無遭受汙染，屬生態良好的河段，專家學者實地現勘後也認為此溪流水質良好、原生魚種豐富、魚種年齡層平均，因此決議實施封溪護漁，成立護漁巡守隊，以保育河川溪流生態及推動永續發展為目標，成為新北市目前第56條封溪護漁的河段。
農業局表示，重和溪旁的重和溪生態園區，可提供親水、戲水的休憩場所，可以下去清水溪遊玩，不過也特別提醒大家，玩水的時候千萬不能捕捉水中的任何生物，以免觸法，更不要餵食魚群。
而為遏止在封溪護漁區段非法垂釣、濫捕等行為，市府也設有檢舉獎金，民眾如發現違法濫捕情事，可提供相關影像，以電話向當地警察機關、區公所或農業局檢舉，經查證屬實並裁罰確定者，每件發給2000元。相關封溪護漁資訊可上農業局網站點選「封溪護漁」查詢，或於上班日洽詢金山區公所及農業局林務科，電話：（02）2960-3456分機3121、專線（02）2965-4824。
(中時)
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