超幻滅！宇宙無敵大帥哥貝克漢 竟滿口爛牙

足球金童貝克漢帥氣外表全崩盤。(取材自貝克漢IG)

英國「足球金童」貝克漢的崛起，不僅是因為球技了得，「黃金右腳」贏得球迷歡呼聲，也贏得最強隊長的身分，此外，他聞名全球的另一個重要原因，則在外表上，帥翻天的五官加上金髮，還有健美身材加持，讓他晉升男神之列，一點不輸線上男星，而這樣的他，竟然有致命缺點？！

完美的貝克漢，一開口笑，竟露滿口爛牙。(取材自貝克漢IG)

帥氣無法擋的貝克漢，昨天在instagram上傳了一張新造型照，只見他疤痕爬滿臉，最慘的是原先爽朗的笑容成了夢靨，金童竟有一口爛牙？！原來這是貝克漢客串新電影《亞瑟：王者之劍》的定裝照，他在戲裡飾演盜賊領袖，小貝隨照po文表示定裝當天是「艱辛的一天」，特殊化妝似乎相當花時間，但效果極佳，完全毀了他英國帥哥的形象！

(中時電子報)