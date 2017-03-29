立院拒馬圍城 蘇嘉全：尊重維安

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立法院長蘇嘉全（中）表示，尊重維安單位的安排。（黃世麒攝）

立法院被警方用拒馬層層包圍，主要出入口皆已封閉管制。（黄世麒攝）

為抗議年金改革，台灣警消聯盟29日在台北發起遊行，兵分7路「遍地開花」，對於警方將立法院用拒馬層層包圍，立法院長蘇嘉全表示，基本上只要不是妨礙立委、助理、媒體的進出，都信任、尊重維安單位的安排。

(中時)