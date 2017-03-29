陳庭妮主動親 李銘順渾身雞皮疙瘩
演員陳庭妮在戲劇「告別」主動親吻演員李銘順，笑稱私下熟悉拍吻戲很怕尷尬，拍完反倒感謝身邊的人是李銘順，讓她安心融入角色；李銘順則直喊「渾身雞皮疙瘩」。
公視人生劇展「告別」是李銘順、陳庭妮主演，改編真人實事，描述主角「李育承」因非家屬無法處理故友「熊青」後事，尋找故友精神異常妻子與獨生女「寶兒」。歷經一番折騰，讓「寶兒」離開特種行業，帶著故友骨灰踏上當年未完成的環島之旅，「寶兒」也重新認知與父親、家庭關係。
陳庭妮、李銘順是2度合作，昨天出席媒體特映記者會，陳庭妮飾演的「寶兒」有戀父情愫，一場主動吻李銘順的戲，坦言開拍前心中忐忑，擔心私下太熟導致尷尬，拍完反倒感謝身邊的人是他，李銘順是很棒的對手，讓人安心做角色該做的事。
李銘順說，「其實妮妮是做得到的」，那場戲踩錯一步就不對，「我跟她做太多、做太少都不行」，很開心看到最後結果，讓人渾身雞皮疙瘩、感動。導演許立達解釋那場吻戲非男女情愛，是孤獨的人在找出口。
現實生活會不會與父執輩交往？陳庭妮表示，要遇到才知道，不排斥，但對象年紀大到可當自己爸爸有些詭異，最多能接受大她15歲。
陳庭妮飾演特種行業女子，罵髒話、騎在裸身男客身上按摩樣樣來，事後再看當時演出，直呼「哇，我怎麼放這麼開」；許立達笑稱找陳庭妮演出最大難題是「太好看」，有點台的衣服穿在她身上都變時尚，定裝超難。1060329
(中央社)
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