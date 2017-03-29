李明哲被拘 陸網友批極權隨時讓人失蹤
中國大陸國台辦今天證實，在大陸失蹤多天的民進黨前黨工李明哲因涉嫌危害國安遭陸方相關單位調查。這則新聞引發大陸網民討論，有人批評北京當局「極權特色，隨時讓人失蹤」。
中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光上午在例行記者會回應提問說，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。
這是李明哲19日自澳門入境廣東失蹤以來，中國大陸官方首度公布相關情況。但馬曉光面對在場台媒追問，仍未提及李明哲身在何處，僅說李明哲涉嫌從事危害國家安全活動，陸方依司法程序調查。
這項說法立刻引起中國大陸網民在微博議論。有人批評這是北京「極權特色，隨時讓人失蹤消失」，也有人說，「抓了人不要通知人家單位、家屬的嗎？什麼辦事作風，說你有罪就是有罪，做的神不知鬼不覺的。」
還有大陸網民留言批評北京當局「早點發通告會死人嗎？中國的形象就是被這幫人摸黑了。抓人要光明正大的抓。別老是偷偷摸摸的。在紐約放一百遍廣告也抵不上這一件事負面影響！」
針對馬曉光的說法，行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正上午表示，截至中國大陸國台辦上午舉行記者會前，陸委會都未收到陸方通報。
邱垂正並呼籲中國大陸盡速釐清案情，給家屬一個交代。
李明哲目前為文山社區大學員工，長期透過微信等方式，關注中國大陸維權運動及分享台灣的民主發展經驗給大陸民間人士。他19日從澳門入境中國大陸廣東省珠海市後失蹤，至今已經10天。1060329
(中央社)
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