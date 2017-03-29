禁賽令縮短下月復出 莎拉波娃蓄勢待發

俄羅斯女網好手莎拉波娃今天說，她很興奮下個月可復出參賽，並因服用禁藥遭判的禁賽令縮短，讓她覺得自己是清白的。而這段期間也讓她蓄積東山再起的動能。

路透社報導，俄羅斯前球后莎拉波娃（Maria Sharapova）在2016年澳洲公開賽驗出對米屈?呈陽性反應，起初遭禁賽兩年。莎拉波娃先前服用米屈?長達10年時符合規定，但這個藥物後來列為禁藥。

莎拉波娃激烈地試圖推翻禁賽令，表示在官方規定修改後她未獲完整告知。體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）後來將禁賽令縮短為15個月，並在判決書中表示不認為莎拉波娃「蓄意服用禁藥」。

莎拉波娃在修道院山（Mission Hills）舉行的全日空激勵女運動員會議（ANA Inspiring Women in Sports Conference）上說：「比起剛起步，雖然我處於職涯接近結束的階段或年齡，但總希望能照自己的意思與聲音結束人生這一章節。」

莎拉波娃的禁賽令將在斯圖加特大獎賽（Stuttgart Grand Prix）4月24日開打後兩天解禁。莎拉波娃獲主辦單位頒發外卡，將她首場復出比賽排在26日。

4月19日將滿30歲的莎拉波娃，在暫離網壇期間讓自己保持忙碌。

她在哈佛商學院（Harvard Business School）上了全球策略管理課程、赴倫敦研究領導學10天、在1家廣告代理商實習、花了1週跟隨美國職籃NBA理事長席佛（Adam Silver）。此外，她除了專心經營糖果波娃（Sugarpova）品牌，還與耐吉（Nike）設計師學習1週。

華府「頭條新聞」（WTOP）廣播電台報導，莎拉波娃說：「我體認到人生沒有網球還是過得下去。」她也剛完成自傳，預定9月出版。她說：「這讓我蓄積能量。」

但莎拉波娃還是渴望回到球場。她說：「我過去4個月很認真地受訓。」她又說，可能需要一些時間才有成果。莎拉波娃說：「練習跟比賽從來都不同。但我知道我的身心仍蘊藏著動能，渴望成為我心目中最棒的網球選手。」（譯者：中央社張曉雯）1060329

(中央社)