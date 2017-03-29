太歲頭上動土 派出所旁偷兔被逮
真是太歲頭上動土。台南一名楊姓街友途經派出所旁，看到一輛單車上有頭兔子長得可愛，就連籃帶兔一起偷走，再到鄰近公園呼呼大睡，馬上被逮獲函送。
台南市警局第五分局今天指出，馮姓女子昨天上午騎著單車，用籃子裝著兔子外出，接著到開元路銀行提款，哪知提款後，單車上的籃子和兔子不翼而飛，立刻到銀行旁的派出所報案。
警方調閱監視器追查，立刻認出下手行竊的是53歲的楊姓街友，因有竊盜、酒駕及偽造文書等前科，被警方列為治安人口。
楊男時常在案發當地出沒，也曾被警方盤查過，警方擁有地緣優勢，2小時內就在華興公園逮到正在呼呼大睡的楊男，且在旁邊樹下找到籃子和兔子。
楊男供稱，因兔子長得很可愛，摸起來很舒服，才一時興起帶走。警方訊後函送楊男。1060329
(中央社)
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