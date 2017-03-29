台灣虎航台中澳門航線 開航了
由台灣虎航經營的台中至澳門航線今天首航，今後將向乘客提供往來兩地的廉價機票。
首航儀式上午在澳門機場舉行，行政院大陸委員會駐澳門台北經濟文化辦事處處長盧長水、交通部觀光局駐香港辦事處主任蔡宗昇、虎航董事長張鴻鐘、澳門旅遊局局長文綺華、澳門民航局總監關雪彤等人參加。
盧長水致詞說，台、澳於2014、2015年分別簽署了台灣與澳門間航空運輸協議，以及台灣與澳門互免航空企業稅捐協議，開放天空，讓雙方航空業者共享穩定的經營環境。
根據台、澳的官方統計，2016年台灣入境澳門旅客有107萬4000多人次，較2015年增加8.8%，是澳門第3大境外來客源。
同期間，澳門赴台觀光旅遊達14萬多人次，較2015年增加約10%，占澳門居民比例相當高（澳門人口約65萬）。
據介紹，虎航是目前台灣唯一的廉價航空公司，2016年剛獲得「讀者文摘信譽品牌」和「低成本航空公司」類的最高榮譽白金獎。
在此之前，虎航已經營台北─澳門、高雄─澳門航線，如今加上台中─澳門航線，已把台灣北中南三點與澳門連接起來。1060329
(中央社)
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