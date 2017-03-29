公文給誰勞部一問三不知 林淑芬：很怪

立委林淑芬出示一張勞動部針對例假可以採用24小時而非曆日的公文，詢問勞動部到底是給哪個單位。但勞動部長林美珠跟官員一問三不知，讓林淑芬認為很怪並提醒不要藐視國會、欺騙國會。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部長林美珠進行業務報告。會中民進黨立委林淑芬仍針對例假可以用連續24小時作為單位，而非以1個曆日（凌晨0時到晚間12時）作單位質詢勞動部長林美珠。

林淑芬出示勞動部在民國91年回覆某單位的公文並表示，公文上寫到是引用去年就已經廢止的內政部民國75年5月17日台（75）內勞字第398001號函示，顯示勞動部說例假可以用24小時為單位已經依法無據。也就是說台鐵血汗輪班制度已經依法無據。

林淑芬也質疑，為何此公文的回覆對象遭勞動部塗白處理，不斷逼問林美珠及勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨到底此公文是回覆哪個單位，但卻一問三不知，讓林淑芬痛批這就是「挨轟也不能鬆口」、「不能說有鬼但很怪」，她並提醒勞動部不要藐視國會、欺騙國會。

林淑芬強調「你們依法行政的所本已經被拿掉了，不是要重新開會嗎？」「是不是應該要重新訂新的標準」。

林美珠則趕緊滅火，強調今天下午5時前，會將公文找出來影印給林淑芬參考。林美珠也表示，針對例假是否可以用24小時為單位，近期會找勞資雙方、學者專家跟醫學專家來討論研商。1060329

(中央社)