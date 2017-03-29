澎湖讓世界心動 花火節4/20引爆

2017年國際海上花火節4月20日將正式引爆，至6月22日止共將施放有22場次，並將走入離島5鄉等綻放，同時為明年在澎湖舉辦的世界最美麗組織年會熱身。（資料照片）中央社 106年3月29日

「驚艷島嶼，澎湖讓世界心動」。2017年國際海上花火節4月20日將正式引爆，至6月22日止共將施放有22場次，並將走入離島5鄉等綻放，同時為明年在澎湖舉辦的世界最美麗組織年會熱身。

澎湖縣長陳光復、觀光局澎管處副處長謝文達與旅遊業界等今天以心型手勢一起向國人宣告2017年國際海上花火節，4月20日將驚艷登場，30日和4月7日也將分別在交通部觀光局遊客服務中心和高雄美麗島站光之穹頂大廳舉辦2場記者會來擴大行銷。

澎湖海上花火節自91年5月華航空難，當時重創觀光產業後，迄今已連續舉辦15年，知名度與吸引力連年攀升，花火節已成為年度最具代表性的國際觀光活動，年年的觀光遊客持續成長，去年更突破百萬大關，為澎湖來龐大的觀光效益。

澎湖旅遊處長王馨珮表示，2017國際海上花火節4月20日至6月22日每週一及週四，4月27日除外，每晚盛大登場，共施放有22場次，主場地大部分在馬公市觀音亭園區外，今年更首度移師至其他5鄉各辦理1場，遊客欣賞花火外，也將深入離島作深度旅遊。

今年的海上花火節，各個場次都規劃有不同主題之夜，期間還有包括馬來西亞、韓國、日本、中國和法國等5場國際的經典花火，除邀請藝人、虹橋表演show等國內外36個表演團體，在花火節中帶來多元風格的演出，還安排有各鄉市主題特色、文創手作、農漁產品、生態環保、異國美食及公益展攤，讓花火更具特色。1060329

(中央社)