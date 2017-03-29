秘魯航空落地著火 波音燃燒影片曝光

我要評比

秘魯航空（PeruvianAirlines）1架波音飛機今天在中部安地斯山城市浩哈（Jauja）附近機場降落時偏離跑道，飛機起火驚恐畫面全都錄，所幸未造成嚴重傷亡。

路透社報導，秘魯航空在聲明中說，這架波音737-300飛機依時刻表降落後，因不明原因滑出跑道。聲明說，機上141人全都安全撤離下機。

有關單位正著手調查這起當地時間下午4時30分左右發生的事件。

澳洲北領地網路新聞（NT News）電子報報導，上傳社群媒體的照片和影音顯示，飛機著火後殘骸冒出濃濃黑煙，後方拖了好幾公尺長的火焰。

今日俄羅斯報（RT.com）電子報報導，乘客努涅斯（Jessica Nunez）表示，飛機著地後，右翼斷裂、開始起火，似乎讓機師失去飛機控制。1060329

(中央社)