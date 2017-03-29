柯文哲曼谷行程遇大陸客要求合影留念

訪問泰國行程進入第二天的台北市長柯文哲，今天前往曼谷大理寺參觀，中國大陸遊客發現野生柯P，興奮地紛紛上前要求與柯文哲合照。

柯文哲今天上午與代表團前往曼谷大理寺參觀，受到寺方副住持出面接待，導覽佛寺古蹟，由於大殿正在舉行二公主的祝壽法會，特別禮遇柯文哲入內參拜，住持贈送佛像及佛牌和佛經，柯文哲也供養禮佛金，並向大殿佛祖行跪拜大禮。

柯文哲對曾在菩提樹下參悟佛法的釋迦牟尼佛故事印象深刻，曼谷大理寺也有一棵巨大的菩提樹。

他在接受隨行媒體訪問時表示，泰國是千佛之國，佛寺就是歷史文化也是觀光景點及資源，台北市也有很多寺廟可包裝行銷。

參觀途中遇到中國大陸遊客，他們認出柯文哲，非常興奮，紛紛上前和柯文哲合照。

柯文哲中午與泰國國家城市聯盟成員午宴會談。這個組織是各地方政府所組成的聯盟，部分成員曾訪問台北。1060329

(中央社)