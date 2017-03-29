陸國台辦記者會　李明哲事件被提問四次

中國大陸國台辦上午的例行記者會，持續38分鐘才結束，應是近年來最長的一次。 除與上次召開相隔超過1個月外，更與兩岸關係這1個月來話題不斷，特別是李明哲案成為焦點有關。

然而，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光針對李明哲案，只交待李明哲「涉嫌從事『危害國家安全活動』，已接受有關部門調查；目前身體狀況良好」。至於李明哲的具體涉案事實為何？被關押在何處？完全沒有回應。

民主進步黨前黨工李明哲在中國大陸失聯案，在一度久無確切音訊下，隨著家屬及各界接連召開記者會，在台灣受到的關注快速上升。但相較於台灣的關注，中國大陸官方直到國務院台灣事務辦公室今天召開記者會前，沒有任何回應。

也因此，李明哲案便成為今天國台辦例行記者會上，最受兩岸媒體關注的議題，總共被提問多達4次。其中，除了第1次由中國大陸媒體提問外，其餘3次均由台灣媒體提問，而且從頭到尾追問。

馬曉光的回答，起初就只有前述的2句話。但在台媒鍥而不捨追問下，馬曉光才又回答，國台辦「看到了」家屬的訴求；而赴中國大陸「從事正常活動」的台灣民眾，「合法權益都是有保障的」。且大陸「依法治國」，不會對台灣民眾「隨意採取人身限制措施」。

馬曉光還說，哪些方面屬於「危害國家安全活動」，中國大陸法律法規都有明確列舉，「如果有興趣你可以查一下」。然而，他依然沒有回答，李明哲到底涉及了什麼樣的「危害國家安全活動」？

至於引起兩岸網友激烈爭執的兩岸冰球賽衝突，馬曉光首先表示「不應該」、「不願意看到」。但也意有所指地說，球員及觀眾都應展現「良好的風貌」，不應「有違體育精神」，同時又暗指個別媒體對此事進行「泛政治化的解讀和評論」。

除此之外，中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘的一番「訪台身分」說、總統蔡英文對國防政策的相關談話，以及日本總務副大臣赤間二郎訪台等近1個月來陸續發生的新聞事件，也成為圍繞這場例行記者會的話題。

然而，馬曉光的回答，仍不脫中國大陸官方一貫的「一個中國、反台獨」舊調。像他在回答陳德銘訪台問題時就說，既然陳德銘訪台「沒有外國人的問題」，就該「大聲說出來」兩岸同屬一中，不是國與國關係。

而對赤間二郎訪台，馬曉光則反指台灣官方「企圖在涉外領域挑戰『一個中國』的格局，這樣的小動作越多，遭到的反彈力度會越大」。

這場應是近年來時間最長的國台辦記者會，除了反映這1個月來的兩岸關係事件，一如跑馬燈般地接連出現，也反映出兩岸在政治立場及價值觀上，所現存的差異。1060329

(中央社)