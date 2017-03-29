母親節別再Line 郵局辦手寫卡片愛家傳真情

台南市家庭教育中心鼓勵民眾以傳統卡片寄信給家人祝賀母親節快樂，給母親感受實體文字書寫的溫度。（程炳璋攝）

孩子現場寫母親節卡片，要寄回家給媽媽。（程炳璋攝）

今年母親節別再Line了，台南市家庭教育中心鼓勵年輕人恢復傳統卡片寄信，連續6年與中華郵政台南郵局合作，年年一推出就秒殺，今年擴大提供5萬張母親節卡片，民眾憑卡片騰寫對家人的愛意，免郵費投遞，給母親感受傳統書信的實質溫度。

民眾在3C時代中傳遞訊電子息比寫信來的多，台南市家庭教育中心在母親節與5月15日國際家庭日前夕舉辦「感謝郵你，愛家傳真情」活動，這項活動有了台南郵局的贊助，民眾只要到台南市中西區與新營區兩處家庭教育中心索取母節親專屬賀卡，寫下對母親表達的愛意，回交給中心人員，即可免郵資送達。

「大家逐漸習慣用Line祝賀年節，忽略了寫信的溫暖感覺」，台南市家庭教育中心多年致力健全家庭功能，鼓勵大家回歸傳統書信方式寄卡片給家人，找回家庭的溫暖。

台南市家庭教育中心連續6年在母親節推出3萬張免郵資的母親節賀卡供民眾索取，優先提供給全市國中、小271間學校，每校最多可索取400張，這項活動深受民眾喜愛，每年開放後都在三天內遭搶光。

今年在台南郵局的支援下，卡片擴增至5萬張，台南市家庭教育中心主任張冰嫈強調薄薄的卡片承載著滿滿的溫暖，比虛擬的電子訊息更具實質幸福感。

張冰嫈與公園國小附設幼稚園的幼童在活動中一起或寫或劃，道出對家人的祝福，投進家庭教育中心的母親節專屬郵筒中。

(中時)