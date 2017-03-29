2017澎湖國際海上花火節 4月20日開跑

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「2017澎湖國際海上花火節」4月20日熱鬧開幕，今年主打要讓世界心動。（陳可文攝）

今年澎湖觀光季正式開跑，「2017澎湖國際海上花火節」將於4月20日綻放光采，澎湖縣政府主打要讓世界心動，為世界最美麗海灣國際年會暖身，同時也首度移師全縣5鄉1市施放煙火。

2003年澎湖縣舉辦第一屆海上花火節，迄今已邁入15年，不僅打響了澎湖國際知名度，更榮獲網友票選澎湖最受歡迎節慶的第1名，營造了澎湖璀璨的星空。

澎湖縣旅遊處表示，「2017澎湖國際海上花火節」將於4月20日至6月22日(每週一及週四，部分場次除外)晚間熱鬧登場，共計23場次。

屆時還特別邀請馬來西亞、韓國、日本、中國、法國等國際煙火團隊跨海操刀，展開獨特設計的花火PK大賽，精彩可期。

為了分享花火的喜悅，讓所有澎湖鄉親及遊客們大飽眼福，今年活動主場地除了馬公市觀音亭園區，縣府更將部分場次移師至各鄉市施放煙火；望安鄉(4月29日)、吉貝嶼(5月6日)、湖西鄉(5月18日) 、澎南鎖港(5月20日)、七美鄉(5月25日)、西嶼鄉(6月5日) 、白沙鄉(6月12日)。

另外也將辦理2場次夕陽花火漫波生活節及花火市集，網羅各鄉市主題特色、文創手作、農漁產品、生態環保、異國美食及公益展攤，推廣各鄉市特色美食及地方文化。

旅遊處同時推出8梯次「澎湖新灣區．親親小旅行」免費導覽行程，沿著媽宮古城一連串旅遊景點輕鬆漫遊澎湖灣，翻轉澎湖老城新生與港灣新風貌。

(中時)