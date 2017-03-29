五月天大安森林公園開唱 公園處對設施拍照存證
樂團五月天今晚將在大安森林公園舉行「20周年演唱會」，雖然相信音樂已派出300人力，公園處現勘之後，認為僅需36員人力在現場即可，主要是駐衛警負責公園的安全維護及違規事項取締，公園處強調任何單位申請借用公園場地辦理活動，如有需要，公園處都會視其規模，做人力調派，服務的對象是市民朋友，而不是活動單位。另外，此次音樂會外界所關心的設施、草坪、植栽等維護，公園處已拍照存證，若有任何損失，會要求相信音樂完全負責恢復與賠償。
公園處表示，北市許多公園開放外界辦理活動，只要符合程序規定，均會予以准許，過去也有協助其他活動經驗，不會獨厚單一團體。這次相信音樂借用大安森林公園音樂舞台，公園處也是本於服務市民的精神，在樂迷們享受演出的同時，也能兼顧其他民眾在公園及四周活動的權利，在經過場勘之後，決定今晚只調派36名人力，1人負責督導指揮，11人負責螢火蟲復育區、杜鵑花品種區維護、現場緊急狀況應變處理、活動結束督導主辦單位撤場等事項，以及24名駐衛警責負責公園安全維護及違規事項取締。
對於這次五月天的演唱會，公園處表示，抱著樂觀其成的態度，同時也希望藉著五月天的高人氣，順便行銷首次舉辦的台北杜鵑花季。目前台北市的杜鵑花已盛開，花期將持續到4月底，大安森林公園周遭還有仁愛路、台大校園也都看得到它們的美麗蹤影，五月天帶來的人潮也會看到這美麗的花景，為明年台北杜鵑花季提早做了免費的宣傳，歡迎大家聽歌的同時，也來欣賞台北市的市花杜鵑花。
(中時)
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