童綜合醫院達文西機械手臂手術破千例

許村長送花感謝蔡青劭主任！（陳世宗翻攝）

童敏哲醫療長介紹達文西第四代。（陳世宗翻攝）

副董童瑞龍說，童醫院正式進入最新第四代達文西機械手臂系統時代。（陳世宗翻攝）

童綜合醫院自102年引進達文西手術系統，迄今手術個案已執行一千例以上，2月份為強化病人安全而再次更新系統，是台中率先升級為最新第四代達文西手術系統機型的醫院；為照顧更多患者，讓更多民眾知道新醫療技術的優勢，29日舉辦「達文西機械手臂手術破千例暨第四代系統啟用典禮」，藉此不斷砥礪醫院醫療品質與技術的提升。

梧棲童綜合醫院特邀請曾經使用過達文西系統手術的患者到院共襄盛舉，罹患口咽癌70歲許姓村長，經由耳鼻喉科蔡青劭主任運用達文西系統進行腫瘤細胞切除，手術成功且復原良好，許村長非常感謝蔡主任給予優質的醫療技術與照護，遇到有類似口腔疾病的村民都引介到童綜合醫院找蔡主任治療。

罹患子宮肌腺症的40歲黃姓女患者，因每次月經來時都飽受痛苦與不便而就醫，從門診、治療、手術到術後照護，受到婦產科暨達文西中心許俊正主任細心及親切的照顧，傷口也幾乎都看不到，非常適合需要手術的女性朋友，得知活動後立即表達想上台分享，將對醫師的感謝面對面說出來。

今天活動現場也邀請院內有執行達文西手術的醫師們上台，進行千例破冰儀式，期許敲破象徵一千例的冰雕後，未來更加精進醫療技術與服務，也象徵童綜合醫院進入最新第四代達文西機械手臂系統時代。

(中時)