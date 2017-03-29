澎湖縣政府舉辦春祭先烈典禮

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329青年節，為崇敬革命先烈、追思陣亡將士，澎湖縣各界於忠烈祠舉行106年春祭先烈暨陣亡將士典禮，由縣長陳光復擔任主祭官，向入祀在忠烈祠的先賢烈士們表達崇高的致敬與哀思，祭典結束後並親自向烈士遺族表達關心並致贈慰問金。

106年澎湖各界春祭革命先烈暨陣亡將士典禮，29日上午8時30分於忠烈祠舉行，陳光復擔任主祭，包括縣府各局處長、縣議會與各機關團體代表、軍政首長、各級學校學生、烈士遺族等人陪祭、與祭，共計有兩百多人共同參加。

陳光復向烈士靈位獻花、獻爵、獻果及行三鞠躬禮，表達崇敬追思之意，緬懷其為國捐軀的精神，典禮肅穆莊嚴。

典禮結束後陳光復一一向民間入祠的林德良、陳以仁家屬握手致意，表達關心及慰問之意，並致贈慰問金。警消林德良先生民國80年11月5日參加滅火救援，因公殉職，以及成功大學學生陳以仁先生於民國79年9月22日捨己救人。陳光復肯定2人的英勇事蹟，表示相當感佩。

(中時)