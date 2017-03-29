菲採購南韓戰鬥機 交機前過境高雄補給

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菲律賓向南韓採購2架FA-50戰鬥機交機前夕昨天下午飛抵高雄過夜加油補給後，29日上午由高雄國際機場起飛飛往菲律賓，吸引大批媒體及航空迷前來捕捉其起飛英姿。圖為該軍機起飛一景。 （民航局高雄航空站提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年3月29日

菲律賓向南韓採購2架FA-50戰鬥機交機前夕昨天下午飛抵高雄過夜加油補給後，今天上午由高雄國際機場起飛飛往菲律賓，吸引大批媒體及航空迷前來捕捉其起飛英姿。

民航局高雄航空站副主任孫翼中說，韓國軍方委託國內飛特立航空向航站申請過境及過夜事宜，航站也依規定收費，飛行員也依一般旅客入境程序入境過夜休息。

他指出，韓國T-50金鷹號教練機等軍機近年來已過境高雄補給多次，航站也配合提供相關補給服務，雙方合作經驗愉快；韓國軍機過境高雄有時是因要到國外軍售交機，有時是參加航空展，每次到訪都掀起航空迷追機熱，航站也會拍攝軍機英姿PO在航站粉絲團分享。

FA-50戰鬥機是韓國航空宇宙產業在T-50超音速高級教練機基礎上研發的首款韓國生產輕型戰鬥攻擊機，於2011年5月首飛成功，2013年8月交付韓國空軍，2014年10月投入實戰部署。1060329

(中央社)