溫翠蘋控睡蓮產品害妹癌逝 業者遭羈押

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藝人溫翠蘋指控經銷商販賣宣稱有療效的睡蓮產品給罹癌的妹妹，導致病情延誤病逝；台灣宜蘭地方法院檢察署說，這名經銷商今天已依詐欺罪嫌遭法院收押。

宜蘭檢方說，22日媒體報載有關溫翠蘋指控1家睡蓮產品宣稱具癌症療效後，地檢署隨即啟動成立「聯合查緝平台」。經6天蒐證，27日見時機成熟，派員兵分6路前往相關地點，查扣大批睡蓮產品、帳冊、客戶資料、廣告文宣、蓮花烘乾機、蒸餾機與萃取機等證物，並約談李得仕等多名成員到案說明。

檢方表示，經偵訊後，經銷商李得仕因涉嫌詐欺罪嫌重大，為避免勾串共犯及證人，經承辦檢察官向宜蘭地方法院聲請羈押，已於凌晨2時獲准，聯合查緝平台將持續擴大追查全國有無其他消費者被害情形。1060329

(中央社)