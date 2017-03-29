東芝決定旗下西屋電氣在美聲請破產
正在進行經營重建的日本東芝公司（Toshiba）今天決定將在美國的核電事業子公司西屋電氣（WH）聲請適用聯邦破產法第11條，正辦理手續。
「日本經濟新聞」等媒體報導，東芝在美國的核電事業西屋電氣決定聲請適用美國聯邦破產法第11條。
東芝虧損額估計約達1兆日圓（約新台幣2743億元）。東芝希望將西屋電氣切割，從海外的核電事業撤退，以重振財務基礎。
日本經濟新聞引述路透社發自美國華府的報導，美國政府相關人士表示，美國川普政府對此表示有隱憂，認為這是「潛在性的國家安全保障問題」。西屋電氣曾供應美軍的核動力航空母艦反應爐等。
西屋電氣總公司位在美國東部賓州，東芝於2006年收購納為子公司，以美國為據點，進行核子反應爐製造、核電廠設備的建設。
西屋電氣2008年在美國承建4座核電廠，為達到安全標準，成本擴大，導致出現巨額虧損。1060329
(中央社)
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