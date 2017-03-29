原住民日間關懷站 銀髮族活力四射

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新北市新莊區原住民日間關懷站29日揭幕，典禮有阿美族的歌舞表演。關懷站除照顧老人，也結合醫療資源，讓晚年生活也可以過得精采充實。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年3月29日

新北市府原住民族行政局表示，日間關懷站除照顧老人服務，也結合醫療資源，讓老人一起動起來，讓長者活到老、動到老，永保青春、活力四射，讓晚年生活也可以過得精采充實。

新莊區原住民日間關懷站今天揭幕，新店等地的日間關懷站成員也來參加喜慶，市長朱立倫表示，新北原民日間關懷站和健康站，今天總共是第14站了，還會努力增加第15站。

運用公益彩券盈餘分配基金設置的這14站，分別設置於汐止、樹林、瑞芳、三峽、土城、中和、新店、林口、新莊等地，及烏來區的3處部落文化健康站。這些都是都市原住民與原鄉原住民，居住較多的地區。

原住民關懷站課程多元化，鼓勵長者發揮專長及創造力。瑞芳區原住民關懷站「阿美傳統歌謠教唱」，替長者紀錄創作的族語歌曲；三鶯區關懷站響應「原住民的菜園o padatengan niyam」，促進親子一同學習耕作原民農作物。

汐止區關懷站開辦「耆老記事回憶錄」，協助長者建置家族族譜，深具文化意涵。

66歲的阿美族李阿嬤，是樹林區關懷站長者，即使中風行動不便，經常從家中步行15分鐘至樹林區關懷站，參與各項課程及活動。

李阿嬤熱衷編織及串珠，堅持自己完成手工藝品，也爭取成為活力健康操參賽者，遠赴台中參加競賽，勇奪亞軍。關懷站讓李阿嬤重新找回生活重心，走出家門與他人互動，改善中風。

朱立倫今天在市議員楊春妹、黃林玲玲、當地里長等人陪同下，欣賞原住民排灣族琉璃專手藝展示，以及編織籃子的作品。揭幕典禮也有阿美族的歌舞表演。

原住民族行政局長楊馨怡表示，除原有的公共托老中心以外，為尊重原住民族文化、原住民族生活的特殊性及需求，才會陸續設置原住民老人日間關懷站，及部落文化健康站。原住民老人關懷站及健康站，可看到活力充沛的原住民長者。 1060329

(中央社)