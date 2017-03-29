柯文哲：媒體報導府員工工時 有檢舉就查

有關媒體報導，總統府員工超時工作的說法，正在泰國訪問的台北市長柯文哲接受訪問表示，目前沒有接獲檢舉，如果有具名舉報就會去查。總統府已表示，這是不實報導。

柯文哲今天上午與代表團前往曼谷大理寺參觀，隨行記者引述媒體今天的報導提問，柯文哲說，對於總統府員工超時工作的報導，柯文哲說，勞動局目前未接到檢舉，如果有接到具名舉報，一定會去查。

不過，總統府已經表示，媒體指「小英放任加班百小時」是憑空杜撰的不實報導；並指出，整篇報導有三大錯誤，一、員工資格與適用法條錯誤，杜撰情節；二、相關人士職等、職稱錯誤，明顯未求證；三、工作情形於府內實際工作樣態不符，「偏向創作體而非報導體」。總統府對此「感到相當遺憾」。1060329

(中央社)