東森案 王令麟提定暫時狀態假處分聲請

針對台數科擬購買凱雷集團東森電視股權一案，東森集團總裁王令麟委任律師今天指出，為保全王令麟權利不致因凱雷違約造成無法彌補的損害，已向法院提出定暫時狀態假處分聲請。

公平會在3月1日宣布，台灣數位光訊科技收購東森電視大股東凱雷持有的65%股權（東森案），依規定，附加兩項負擔不禁止其結合，以確保整體經濟利益大於限制競爭之不利益。

王令麟的委任律師許兆慶今天指出，台數科擬購買凱雷集團東森電視股權，由於這筆交易並未在6個月內完成，凱雷如仍欲出售東森電視股份，依約必須重新向王令麟詢價，王有優先出價權，且已以高於台數科的價格出價，購買凱雷集團在東森電視的全部股份。

許兆慶同時表示，王令麟已在民國106年3月21日致函凱雷告知其違約，並依照合約行使優先出價權；同時，為保全王令麟權利不致因凱雷違約而造成無法彌補的損害，已向北院提出定暫時狀態假處分聲請，並經法院受理在案。1060329

(中央社)