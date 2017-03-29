5歲背包客徒步環球 她其實想上幼稚園
中國大陸一名5歲女童從小被父母訓練為「徒步環球的旅行家」，今年要穿越被稱為「死亡之海」的羅布泊。這名小背包客其實更想上幼稚園，她說，「幼兒園有小朋友玩，但爸爸不讓我上。」
中國大陸澎湃新聞報導，江西省上饒市小背客妏妏只有5歲，父母沒讓她上幼稚園，除了因為「旅行常說走就走」之外，也希望她能先行萬里路，再讀萬卷書。
父母最近計劃帶她去新疆羅布泊旅行，穿越「死亡之海」。
爸爸說，一家人1年差不多有6、7個月在外旅行，主要希望把兒子潘柏如和女兒妏妏培養成一名徒步環球的旅行家與美食家。
他說，徒步旅行的過程，能遇見形形色色的人，了解不同國家的文化。至於讀書很容易，兒女這段期間就少讀一點書。對於5歲妏妏的教育，他說，「認字根本沒教，現在玩的時候讓她玩好。」
他主張另闢蹊徑，「少有人走的路不一定不是好路，它基本上是好路。」
不過，妏妏自己其實更想上學，她說，「因幼兒園有小朋友玩，但爸爸不讓我上。」
當記者再問她長大之後想做什麼？她說，「讀書比較好玩，可以學習，也可以做什麼，不能說髒話，也不能跪地上。」
她說，幼稚園的小朋友肯定學了寫字、跳舞、英語。1060329
(中央社)
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