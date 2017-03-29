高鐵增清晨北上列車 中南部出國更方便

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台灣高鐵今天說，4月28日起每天清晨6時增開1班左營往南港北上列車（車次編號200），4月1日起開放購票，沿途停靠台南、嘉義、台中、桃園及台北，中、南部旅客出國更方便。

高鐵說旅客可在上午7時26分抵達桃園站，比現在左營首班車再提早42分鐘，旅客下車後可轉乘機場捷運到桃園國際機場。

台灣高鐵預估，新增清晨北上列車後，可增加上午10時30分前、約20班自桃園機場起飛，前往東南亞、東北亞國際航班的旅客接駁，大幅提升左營、台南、嘉義及台中等地旅客轉乘機捷、搭機出國便利性。1060329

(中央社)