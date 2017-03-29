趙小僑選4／3沖繩嫁劉亮佐 主因曝光超貼心

劉亮佐與趙小僑去年12月登記結婚，下月3日將在沖繩舉行婚禮。（圖／中時資料照片）

原「七朵花」團長趙小僑和劉亮佐交往6年感情穩定，兩人今在《女人234》節目透露已在去年底低調登記結婚，兩人決定今年4月3日於沖繩補辦婚禮，邀請親友分享幸福，而會選這個日期，主要是考量到劉亮佐與前妻所生兒子放春假方便參加，可見趙小僑十分為繼子著想，完全是貼心繼母。

據《蘋果日報》報導，劉亮佐分享去年10月在親子餐廳向趙小僑求婚，卻被女方一度開玩笑打槍嫌不夠浪漫，最後仍感動噴淚點頭，兩人同年12月27日登記結婚，成為合法夫妻，趙小僑表示目前還沒懷孕，未來想生三胎，期待能先懷上女寶寶。

而劉亮佐2008年與前妻陳謹簽字離婚，兒子銓銓監護權歸爸爸，但陳謹假日會固定帶兒子出遊，夫妻倆好聚好散，如今劉亮佐再尋得幸福，他讚趙小僑對銓銓體貼又用心，暑假會幫忙帶銓銓到美國參加籃球營，會選4月3日舉行婚禮，也是為了配合念國中的銓銓放春假，對劉亮佐一家人的照顧可說無微不至。

(中時電子報)