大學生創寄念販賣所 寵物身後事成商機
彰化建國科大商設系學生設計「寄念販賣所」品牌，為往生的寵物設計紙雕以及植栽和燈飾等系列商品，讓飼主走出傷痛。
建國科大商設系學生蕭君如說，她們所設計的紙雕融合動物元素，而植栽以及燈飾所使用的玻璃外罩也特別用貓、狗造型，讓飼主傳達思念。
彰化建國科技大學商業設計系四年級學生蕭君如、朱(王民)萱、許念慈、潘繼祥、劉毅翔等6名學生，以寵物身後儀式為發想主題，創立「寄念販賣所」品牌作為畢業製作的作業。
蕭君如說，在發想作業主題時，原本思考的方向是有關人的身後事，後來同組同學中有人的寵物過世，大家於是靈機一動，認為養寵物的人很多，而現代人也漸漸重視動物權，但對於寵物身後儀式的市場則較少人關注。
蕭君如表示，「寄念販賣所」品牌有多項創新商品，像是融合動物元素的紙雕，設計出20種不同的意境，讓紙雕帶領動物四處遊玩，另外也設計出植栽和燈飾系列商品，飼主可以選擇紙雕燒給心愛的牠，或是把紙雕放入植栽和燈飾系列商品。
蕭君如說，她們設計飼主將紙雕火燒後可以把種子種入瓶內，象徵寵物以新生命的方式展現，至於燈飾則是運用飼主與寵物間的故事來呈現，外罩的玻璃也有狗跟貓造型，此外，在包裝上也以苧麻繩製作成環保網袋包裝，讓顧客能清楚看見商品內容，同時兼顧環保。1060329
(中央社)
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