閃硬切車輛 小客車自撞台65護欄一度受困

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新北市38歲林姓小客車駕駛29日早上9時許行經台65線北上3.3公里處，為了閃躲前方切進車輛，車輛失控撞上護欄。（陳心瑜翻攝）

車頭嚴重毀損，駕駛一度受困。（陳心瑜翻攝）

新北市38歲林姓小客車駕駛29日早上9時許行經台65線北上3.3公里處，為了閃躲前方切進車輛，車輛失控撞上護欄，車頭嚴重毀損，駕駛一度受困，警消獲報後趕緊將協助駕駛脫困並送醫。

警消表示，駕駛林姓男子無明顯外傷、意識清楚，送醫治療後幸無大礙。

(中時)