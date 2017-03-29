「誰是接班人」參賽者告性騷擾 川普方稱總統應豁免

總統川普(左)、「誰是接班人」參賽者澤沃絲(右)。(圖/美聯社)

澤沃絲(右)去年十月在律師阿爾里德(左)的陪同下，開記者會控訴在2007年時川普於飯店內性騷擾她。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)除了國事要忙，還得面對私人的法律訴訟！選前實境秀「誰是接班人」(The Apprentice)的參賽者出面指控川普曾對自己性騷擾，更趕在川普就職成為總統之前，提交訴狀給法院，而川普的私人律師這周就這個案件，在法庭上稱總統應該要有對這些誹謗指控有豁免權，試圖藉此免去這場法律訴訟的麻煩。

實境秀「誰是接班人」的參賽者澤沃絲（Summer Zervos）去年10月出面指控川普在2007年時，於比佛利山莊(Beverly Hills)飯店的房間內對自己又親又摸，並在今年1月17日川普就職典禮前3天，向法院提交訴狀，要求川普道歉並賠償2,914美元(約新台幣8.8萬元)。而川普則否認了這項指控，也一同否認了在選前其他女性的性騷擾指控，他表示這些是「100%捏造的不實指控」。

澤沃絲10月出面時情緒激動，還倒在律師阿爾里德懷裡。(圖/美聯社)

而據《USA Today》報導，川普的私人律師卡索維茲（Marc Kasowitz）這周就這起訴訟表示，美國憲法應該要禁止這此官司，也說川普於總統任內在州法院的訴訟可以得到豁免權，並引用1997年最高法院法官對前總統柯林頓和瓊斯(Clinton v. Jones)性騷擾案件的判決內容：「案件會讓總統分心於他的公共責任，並且危及總統甚至整個國家」，並會盡快正式向請求法院在川普卸任前，撤銷或暫停此案。

前總統柯林頓被瓊斯控告。(圖/美聯社)

澤沃絲的律師阿爾里德(Gloria Allred)對此表示，總統並不能在本案中豁免，更說：「美國最高法院對柯林頓和瓊斯案件判決中表示，沒有任何人可以凌駕於法律之上，包括美國總統」，並說「我們非常期待在法院上和他們辯論這個案件」。

在1997年的柯林頓（Bill Clinton）訴瓊斯(Paula Jones)案中，瓊斯控告柯林頓1991年在擔任阿肯色州長時對她性騷擾，當時任總統的柯林頓要求在其任內具有民事上的暫時豁免權，以免影響總統的職權。而最後最高法院裁決，不能暫緩對於總統的民事訴訟，除非總統能証明民事訴訟會妨害總統履行憲法所賦予的職權。

紐約大學的法律教授埃塞考夫(Samuel Issacharoff)表示:「因為先前對柯林頓的判決，並沒有可以讓總統豁免於民事案件的保護傘」，也說「如果今天川普是要就和中東之間的衝突問題，而被傳喚到法院作證的話，法官可能會將案件延後。但是像此次總統於競選期間的民事案件，並不會被撤銷或暫停」。

前總統甘迺迪。(圖/美聯社)

而前總統柯林頓也不是第一位還在位的就必須面臨民事案件訴訟的總統，前總統甘迺迪(John F. Kennedy)也曾面臨民事案件，他在1962年時在加州因一起交通事故而被告，在法官判決他可以和其他市民一樣被告以後，甘迺迪以17,500美元(約新台幣53萬元)和解。

(中時電子報)