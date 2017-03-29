106年新北市逾期未辦理繼承不動產 4月1日起公告

新北市106年度逾期未辦理繼承登記不動產，將由各地政事務所自4月1日起公告至6月30日止。今年度公告被繼承人計4642人、土地2萬2538筆、建物則有809棟，依106年公告土地現值計算，土地總價值達288億餘元，相關公告清冊可於新北市各地政事務所、土地所在地或被繼承人戶籍所在地區公所或里辦公處及新北市政府地政局網站查詢。

地政局表示，依土地法規定，土地或建物自繼承開始之日起逾1年未辦理繼承登記者，經查明後應公告繼承人於3個月內申請登記，逾期仍未申請者，將由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理，列冊管理期間為15年；逾期仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，呼籲繼承人儘速辦理繼承登記，以確保自身財產權益。

(中時)