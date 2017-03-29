106年新北市逾期未辦理繼承不動產 4月1日起公告
新北市106年度逾期未辦理繼承登記不動產，將由各地政事務所自4月1日起公告至6月30日止。今年度公告被繼承人計4642人、土地2萬2538筆、建物則有809棟，依106年公告土地現值計算，土地總價值達288億餘元，相關公告清冊可於新北市各地政事務所、土地所在地或被繼承人戶籍所在地區公所或里辦公處及新北市政府地政局網站查詢。
地政局表示，依土地法規定，土地或建物自繼承開始之日起逾1年未辦理繼承登記者，經查明後應公告繼承人於3個月內申請登記，逾期仍未申請者，將由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理，列冊管理期間為15年；逾期仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，呼籲繼承人儘速辦理繼承登記，以確保自身財產權益。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。