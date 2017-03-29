李明哲大陸遭調查 邱太三:函公安部了解

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國台辦今天證實，人權工作者李明哲在大陸遭拘留調查。法務部長邱太三今天表示，會根據這項資訊，請國際及兩岸事務司發函給公安部，了解拘留地點與目前狀況，提供法律協助。

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，日前在大陸失聯的民主進步黨前黨工李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。

時代力量立委徐永明下午在立法院司法及法制委員會質詢邱太三關切李明哲遭中國扣留調查，邱太三說，法務部國際及兩岸事務司（簡稱國兩司）發函對岸公安部聯繫，目前沒有相關訊息，如果有，會盡快告知。

被詢及人道探視或提供法律協助？邱太三說，基本上，探視由陸委會與海基會協助，如果法律上的問題，法務部可以協助，但公安部到目前為止，沒有給明確答復。

邱太三說，要等對岸通報後才能提供後續的法律協助。徐永明問國台辦已經證實李明哲在中國手中，法務部是否再發函公安部？邱太三說，會根據這項資訊，發函公安部，與公安部聯繫希望明確告知李明哲在哪裡？目前狀況如何？國兩司會處理。1060329

(中央社)