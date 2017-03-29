李明哲大陸遭調查 邱太三:函公安部了解
國台辦今天證實，人權工作者李明哲在大陸遭拘留調查。法務部長邱太三今天表示，會根據這項資訊，請國際及兩岸事務司發函給公安部，了解拘留地點與目前狀況，提供法律協助。
中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，日前在大陸失聯的民主進步黨前黨工李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。
時代力量立委徐永明下午在立法院司法及法制委員會質詢邱太三關切李明哲遭中國扣留調查，邱太三說，法務部國際及兩岸事務司（簡稱國兩司）發函對岸公安部聯繫，目前沒有相關訊息，如果有，會盡快告知。
被詢及人道探視或提供法律協助？邱太三說，基本上，探視由陸委會與海基會協助，如果法律上的問題，法務部可以協助，但公安部到目前為止，沒有給明確答復。
邱太三說，要等對岸通報後才能提供後續的法律協助。徐永明問國台辦已經證實李明哲在中國手中，法務部是否再發函公安部？邱太三說，會根據這項資訊，發函公安部，與公安部聯繫希望明確告知李明哲在哪裡？目前狀況如何？國兩司會處理。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。