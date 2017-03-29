清明連假墾丁音樂季 屏東多路段交管
因應4月1日至4日的清明節連假及墾丁音樂季，屏東警方在台1線枋寮段、山川琉璃吊橋、東琉碼頭及六堆客家文化園區進出路段，進行交通管制。
南下墾丁的台1枋寮段，警方將實施調撥車道管制措施，南下自建興五岔路（台1線435K）至加祿村（台1線445K），北上自加祿村（台1線445K）至建興五岔路（台1線435K），調撥車道期間，以185線（沿山公路）作為替代道路。
山川琉璃吊橋道路將進行分層管制，瑪家鄉端以停車場總量管制方式為交通疏導原則，瑪家原住民文化園區停車場容量如達8成滿時，將參觀民眾車輛管制點提前設置於自立路牌坊前路口，除當地居民外，管制遊客車輛進入。三地門鄉端接駁車動線將全線保持暢通無阻。
東琉碼頭周邊海產、超商林立，為使琉球鄉民清明連假期間順利返鄉，將加強交通疏導。
六堆客家文化園區鄰近國道3號麟洛交流道，將進行交通疏導，維持六堆客家文化園區內各活動行車順暢。
另外，警方將編排防制酒駕、疲勞駕駛路檢勤務，及實施「監警聯合稽查」共同取締改裝車、無牌超跑等車輛。
屏鵝公路台1線茉莉灣路段及台26線尖山路段易發生車禍，警方將編排線上巡邏車加強重點守望勤務；台1、台17、台26線等主要道路安裝紅藍色爆閃式警示燈，提醒駕駛人不要疲勞駕駛。1060329
(中央社)
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