抗議年金改革 退休警消:不得不站出來

(中央社記者朱則瑋台北29日電)退休警消不滿年金改革政策，今到總統官邸前抗議，台北市退休警察人員協會理事長陳合良說，政府對警消打壓、污名化，被社會大眾稱「米蟲」，他們不得不站出來捍衛權益和尊嚴。

退休警消人員今天下午1時聚集在總統官邸前抗議，高喊「蔡英文下台」等口號。

台北市退休警察人員協會理事長陳合良表示，他們依法考試任用，並在退休時享有規定的福利，現在政府帶頭違法砍年金，還污名化他們，讓他們不得不站出來表達訴求。1060329

(中央社)