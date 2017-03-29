Airbnb屋主遇惡房客 結果變這樣
加拿大愈來愈多人使用Airbnb、HomeAway等管道出租房屋給短期旅客。但多倫多一名屋主本月初誤信租客，造成近50萬元台幣的財物損失。
住在多倫多的一名攝影師林恩（Matthew Lyn）是Airbnb旗下的房東。他透過Airbnb於5日至10日把自己住的公寓租給他以為是好人家的「一家3口人」。林恩從頭到尾沒有見到這家人，還很體貼地準備了一瓶酒和零食給他們，以示歡迎。
當房客租期結束離開，林恩返家後赫然發現，惡房客不但把酒給拿了，還在他家翻箱倒櫃，偷走了他的證件、iPad、2支iPhone手機、一台任天堂Wii遊戲機、專業相機、昂貴衣服、記憶卡…甚至洗髮精、洗面皂都沒放過；損失超過2萬1000元加幣（約合新台幣48萬元）。
林恩告訴加拿大廣播公司（CBC），他回家時，房門大開，家中杯盤狼籍，用過的保險套和浴巾丟在地上，他的襪子被人穿過，連他自己多年來拍攝並珍藏在電腦硬碟的時尚名人照片，也全都不見了。
林恩說，他很後悔自己當初沒有謹慎挑選房客。他不確定自己到底把公寓租給了誰，他只曾透過Airbnb的app和租客溝通；app上顯示，這名租客曾得到另一位有經驗的房東的正面評價。
林恩說，除了向Airbnb提出申訴，他也向多倫多警方報案。警方在追查後告訴他，可能有人把他家當作短期毒窟，而且還召過妓。
多倫多警方證實他們正在調查這樁竊案，而且還表示，類似案件近幾個月來有增多趨勢。警方警告說，網路上的個人資訊並不可信，屋主一定要親自和房客見面，確認房客身分。
Airbnb向CBC表示，類似林恩這樣的負面經驗相當罕見，公司正和有關當局合作，查閱這名客戶的帳號資料。1060329
(中央社)
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