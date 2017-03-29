昔在偏鄉受助 翟宗信大學下鄉回饋

「自己的偏鄉自己救！」，出身偏鄉的中山大學學生翟宗信，感念國高中時受惠大學生免費家教，上大學後自組課輔團隊，利用寒假赴台東一圓偏鄉教師夢，為翻轉偏鄉略盡棉薄。

翟宗信成長於花蓮新城鄉，就讀花蓮高中時深刻體悟城鄉教育的落差；由於國高中時曾接受大學生免費家教深受感動，考上中山大學後，立志成為偏鄉教師，並自組Run to Dream（RTD）課輔團隊，在中山大學及教育部起飛計畫的協助下，利用寒假赴台東幫助20多名高中學子克服學習困難，希望盡一己之力翻轉偏鄉，讓孩子的夢想起飛。

翟宗信說，父親是身障人士，平時他跟母親一同做小生意，賣肥皂、皮帶等老人用品，母子倆是市場和農會的流動攤販，有時一天淨賺不到新台幣1000元；由於要養家中有3個小孩，很快就入不敷出。

翟宗信回憶說，國高中時因家境清寒，無法請家教或上補習班，學校老師身兼數職，要照顧的學生太多忙不過來，導致自己課業上遇到問題經常求助無門，多虧有大學生免費到家裡課輔，讓他國中畢業拿到縣長獎且順利考上第一志願花蓮中學。

就讀大三時，翟宗信的家裡已無法負擔學費，陸續接受學校弱勢獎學金、學雜費減免及急難救助的補助，加上他平日省吃節用，撐過這幾年的大學生涯。

「我每天只吃兩餐，一整天經常花不到100元，另靠打工自食其力」，翟宗信說。

翟宗信求學一路深受人恩惠，令他感銘在心並發願茹素，且不斷對自己說「以後有能力一定要回饋社會！」。

翟宗信認為，擔任免費家教能幫助的學生有限，於是向學校提出自組課輔團隊的構想，在副教務長施慶麟和教育部起飛計畫的補助支持下，今年寒假他帶領團隊至台東對高中生進行短期免費培訓。

課程包括，網頁設計、科學實驗、數學邏輯應用、英文、表演藝術及職涯探索等，當地高中生反應熱烈，直問「明年寒假可不可以再來？」

課輔團隊目前正積極籌組準備，預計今年暑假前進花蓮偏鄉提供學生免費課輔。

翟宗信以過來人身分，對城鄉教育資源及水準的落差感同深受，他指出，在偏鄉即便是年紀輕輕的學子，也希望能減緩教育資源不均的問題。

「偏鄉教育最大的問題是學校教育人力不夠、教師流動率高及學生資訊能力不足」，出身偏鄉的翟宗信有感而發說，要長期投入偏鄉教育勢必要有十足的熱忱，否則教師常因生活不便而離開。

翟宗信表示，為此，需讓偏鄉教師明白教育的真諦是首要任務，其次再加給福利，好吸引更多教師下鄉翻轉偏鄉弱勢生，幫助偏鄉孩子夢想起飛。1060329

(中央社)