共享單車亂停 陸消保團體籲加強管理
中國大陸各地近來興起共享單車，卻衍生使用者亂停車、押金難退等亂象。中國大陸消保團體因此建議，政府部門要盡快提出共享單車管理指導意見，加強規範共享單車行業。
中新網今天報導，中國消費者協會日前召開提升共享單車服務的座談會，對政府、業者和消費者三方面提出建言。
報導說，2016年以來，共享單車逐步進入中國大陸各大城市，共享單車數量快速成長。但由於管理和服務相對落後，快速增加的共享單車為城市管理、公共秩序和消費者權益保護帶來考驗。
針對共享單車近期出現安全騎車難保障、押金餘額難退還、車輛雜亂停放等問題，中消協建議，政府有關部門要盡快提出共享單車管理細則或指導意見，加強對共享單車行業的規範，推進城市慢行交通基礎建設。
中消協表示，共享單車企業應釐清在車輛提供、安全保障方面的責任義務，確定押金、餘額管理符合第三方監管要求，並確保消費投訴管道暢通、權益受損賠償合理。
對於消費者，中消協倡導理性消費、文明用車、安全騎行、主動維權4大原則，並建議不要讓未滿12歲兒童騎單車。若發現有人亂停車，民眾應規勸，必要時可向單車平台或市政管理等部門舉發。1060329
(中央社)
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